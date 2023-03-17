Коннор Макдэвид вышел на 41-е место в истории НХЛ по очкам в одном сезоне
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Стар». Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:1.
Нападающий Коннор Макдэвид забил третью шайбу своей команды в матче и записал в свой актив 131-е результативное действие в текущем розыгрыше НХЛ. Таким образом, Макдэвид вышел на 41-е место в истории НХЛ по очкам в одном сезоне. На счету капитана «нефтяников» в нынешнем сезоне теперь 57 голов и 74 результативные передачи в 69 матчах регулярки.
Лидером по количеству очков в одном сезоне является Уэйн Гретцки. В его активе сразу четыре рекордных сезона: с 215-ю, 212-ю, 208-ю и 205-ю очками соответственно.
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