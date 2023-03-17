Результативная передача Задорова помогла «Калгари» разгромно обыграть «Вегас» в гостях

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и закончилась победой гостей со счётом 7:2.

Счёт в матче открыл защитник «Калгари» Маккензи Уигар. Ему ассистировали Расмус Андерссон и Тайлер Тоффоли. На 24-й минуте Тайлер Тоффоли удвоил преимущество гостей.

«Вегас» смог восстановить равенство во встрече, забросив две шайбы во втором периоде.

«Калгари» ответил пятью голами в ворота хозяев. Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров отличился результативной передачей.

Итоговый счёт в матче установил канадский нападающий гостей Диллон Дюбе — 7:2 в пользу «Калгари».