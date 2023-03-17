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Результативная передача Задорова помогла «Калгари» разгромно обыграть «Вегас» в гостях

Результативная передача Задорова помогла «Калгари» разгромно обыграть «Вегас» в гостях
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и закончилась победой гостей со счётом 7:2.

Счёт в матче открыл защитник «Калгари» Маккензи Уигар. Ему ассистировали Расмус Андерссон и Тайлер Тоффоли. На 24-й минуте Тайлер Тоффоли удвоил преимущество гостей.

«Вегас» смог восстановить равенство во встрече, забросив две шайбы во втором периоде.

«Калгари» ответил пятью голами в ворота хозяев. Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров отличился результативной передачей.

Итоговый счёт в матче установил канадский нападающий гостей Диллон Дюбе — 7:2 в пользу «Калгари».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2023, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 7
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Уигар (Андерссон, Тоффоли) – 15:05 (5x5)   0:2 Тоффоли (Линдхольм) – 23:39 (5x5)   1:2 Уайтклауд (Смит, Амадио) – 32:33 (5x5)   2:2 Смит (Карлссон, Пьетранджело) – 35:54 (5x5)   2:3 Коулман (Линдхольм, Уигар) – 37:17 (5x5)   2:4 Баклунд (Андерссон, Тоффоли) – 48:40 (5x4)   2:5 Тоффоли (Манджапане) – 53:16 (5x5)   2:6 Коулман (Ханифин) – 55:45 (en)   2:7 Дюбе (Задоров, Юбердо) – 56:11 (5x5)
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