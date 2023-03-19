Бержерон и Маршан установили рекорд «Бостона» в НХЛ
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Пара лидеров «Бостон Брюинз» Брэд Маршан и Патрис Бержерон установили рекорд франшизы по количеству голов, в которых они участвовали совместно. В прошедшем 18 марта матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Бержерон и Маршан вместе поучаствовали в двух из пяти голов команды.
Теперь на счету Бердерона и Маршана 407 голов, в которых они участвовали вместе.
Этот дуэт является вторым по результативности среди действующих связок — первое место удерживают игроки «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Никлас Бэкстрём, на счету которых 499 совместных заброшенных шайб.
Лидерами в истории Национальной хоккейной лиги по этому показателю являются Уэйн Грецки и Яри Курри, поучаствовавшие вместе сразу в 764 заброшенных шайбах.
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