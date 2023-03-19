33 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Нью-Джерси»

В Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 4:2 (0:0, 0:2, 4:0).

Счёт в матче был открыт на старте второго периода — отличился нападающий «Нью-Джерси» Нико Хишир. На 28-й минуте Йеспер Боквист удвоил преимущество гостей в счёте.

В третьем периоде «Флориде» удалось провести ударный отрезок, забросив три шайбы за две с половиной минуты — отличились Александр Барков, Сэм Райнхарт и Мэттью Ткачук. Точку в матче в пустые ворота за 21 секунды до конца матча поставил Рейнхарт, оформивший дубль — 4:2.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 33 броска из 35.