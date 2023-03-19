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33 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Нью-Джерси»

33 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Нью-Джерси»
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В Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 4:2 (0:0, 0:2, 4:0).

Счёт в матче был открыт на старте второго периода — отличился нападающий «Нью-Джерси» Нико Хишир. На 28-й минуте Йеспер Боквист удвоил преимущество гостей в счёте.

В третьем периоде «Флориде» удалось провести ударный отрезок, забросив три шайбы за две с половиной минуты — отличились Александр Барков, Сэм Райнхарт и Мэттью Ткачук. Точку в матче в пустые ворота за 21 секунды до конца матча поставил Рейнхарт, оформивший дубль — 4:2.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 33 броска из 35.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2023, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хишир (Марино, Грейвз) – 22:16 (4x5)   0:2 Боквист (Сиверсон) – 27:43 (5x5)   1:2 Барков (Стаал, Монтур) – 46:14 (5x5)   2:2 Райнхарт (Монтур, Вераге) – 47:54 (5x4)   3:2 Ткачук (Вераге, Гудас) – 48:44 (5x5)   4:2 Райнхарт (Барков) – 59:39 (en)
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