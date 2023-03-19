Салливан — о 0:6 от «Рейнджерс»: это был вечер унижения для «Питтсбурга»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан поделился эмоциями от разгромного поражения в матче с «Рейнджерс» (0:6).

«Я думаю, что в это время года у нас должна быть короткая память. Мы сейчас боремся за попадание в плей-офф и прижаты спиной к стене. Игра с «Рейнджерс» нам не задалась, но реальность такова, что ничего не изменилось. Мы по-прежнему контролируем свою судьбу. Мы должны подготовиться и выиграть следующую игру.

Мы пытаемся учиться на собственном опыте, мы просматриваем видео прошедших матчей. Наши ребята очень гордые, и они очень переживают о том, что происходит с командой. Это был вечер унижения для нас. Но также мы верим в эту команду, нам нужно подняться, отряхнуться и вернуться в бой», — цитирует Салливана пресс-служба «Питтсбурга».

«Питтсбург» балансирует в таблице Восточной конференции НХЛ на границе плей-офф, опережая «Флориду» на одно очко.