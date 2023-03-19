Салливан — о 0:6 от «Рейнджерс»: это был вечер унижения для «Питтсбурга»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан поделился эмоциями от разгромного поражения в матче с «Рейнджерс» (0:6).
«Я думаю, что в это время года у нас должна быть короткая память. Мы сейчас боремся за попадание в плей-офф и прижаты спиной к стене. Игра с «Рейнджерс» нам не задалась, но реальность такова, что ничего не изменилось. Мы по-прежнему контролируем свою судьбу. Мы должны подготовиться и выиграть следующую игру.
Мы пытаемся учиться на собственном опыте, мы просматриваем видео прошедших матчей. Наши ребята очень гордые, и они очень переживают о том, что происходит с командой. Это был вечер унижения для нас. Но также мы верим в эту команду, нам нужно подняться, отряхнуться и вернуться в бой», — цитирует Салливана пресс-служба «Питтсбурга».
«Питтсбург» балансирует в таблице Восточной конференции НХЛ на границе плей-офф, опережая «Флориду» на одно очко.
- 19 марта 2023
-
08:30
-
08:14
-
08:00
-
07:02
-
06:57
-
06:41
-
06:11
-
06:05
-
05:58
-
05:53
-
05:40
-
05:07
-
04:56
-
04:44
-
04:03
-
03:46
-
03:39
-
02:55
-
02:47
-
02:45
-
01:46
-
00:03
- 18 марта 2023
-
23:58
-
23:48
-
23:41
-
23:37
-
23:19
-
23:00
-
22:56
-
22:47
-
22:35
-
22:14
-
21:44
-
21:27
-
21:10