«В мире снова всё в порядке». Панарин уничтожил «Питтсбург» и обошёл русскую легенду НХЛ

Третья встреча за семь дней «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз» превратилась в настоящий бенефис команды Жерара Галлана. Несколько дней назад «синерубашечники» взяли реванш у подопечных Майка Салливана (4:2) за недавнее поражение в овертайме (2:3 ОТ), а сегодня Парни с Бродвея выдали свой лучший матч во всём сезоне НХЛ, вдоволь покуражившись над обороной «пингвинов».

Как и в предыдущем матче, хозяевам «Мэдисон Сквер Гарден» удался стремительный старт. Уже на шестой минуте первого периода шведский форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад открыл счёт, броском с неудобной руки пробив голкипера гостей Тристана Джерри. Однако в этот момент было даже невозможно вообразить, каким кошмаром для «Питтсбурга» закончится сегодняшняя встреча.

Тем более что «Пингвинз» в первом периоде действовали на очень высоком уровне. Подопечные Салливана раз за разом создавали давление на пятаке перед воротами Игоря Шестёркина, и российскому голкиперу пришлось очень сильно потрудиться, чтобы сохранить минимальное преимущество своей команды.

В стартовой трети 27-летний вратарь отразил 15 бросков за 20 минут, став главным действующим лицом на площадке. В одном из эпизодов Игорь даже ударил ловушкой находившегося на пятаке американского форварда гостей Джейсона Цукера.

А затем в игре «Питтсбурга» всё сломалось. За 64 секунды до завершения периода в чужой зоне совершенно неоправданное удаление получил Евгений Малкин – российский форвард «Пингвинз» толкнул на борт канадского защитника Брейдена Шнайдера, оставив партнёров в меньшинстве. Реализация «Рейнджерс» не заставила себя долго ждать – Артемий Панарин броском в ближний угол переиграл Джерри, забив 21-й гол в этом сезоне НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Благодаря этому голу Панарин набрал 645-е очко в 577 матчах за карьеру в североамериканской лиге и обогнал Игоря Ларионова (644 очка в 921 матче) в зачёте российских бомбардиров в истории НХЛ. Теперь Артемий занимает 15-ю строчку в рейтинге, а возглавляющий «Торпедо» Профессор переместился на 16-ю позицию.

Новость по теме Панарин опередил Ларионова в зачёте лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

Во втором периоде игра развивалась по неизменному сценарию на протяжении всего отрезка – «Питтсбург» лез вперёд, пытаясь найти ключи к воротам Шестёркина, а «Рейнджерс» наказывали соперника за каждый провал в обороне. Первый раз во второй трети гости заигрались на четвёртой минуте: защитник Крис Летанг подключился к атаке «Пингвинз», не использовал опасный голевой момент, и «Рейнджерс» моментально вылетели в контратаку «три в один» — Владимир Тарасенко обыгрался с Зибанеджадом, получил обратную передачу и переиграл Джерри.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следом гости получили в своё распоряжение большинство после удаления Винсента Трочека, снова не использовали хороший шанс, а когда американский форвард выскочил на лёд из штрафного бокса, «рейнджеры» вновь реализовали контратаку – Крис Крайдер отличился с передачи Патрика Кейна, а ещё одним ассистентом стал как раз-таки Трочек.

После четвёртой пропущенной шайбы тренерский штаб «Питтсбурга» произвёл замену вратаря, но появившийся на последнем рубеже гостей Кейси Десмит едва ли не первым броском пропустил от Джейкоба Трубы. Капитан «Рейнджерс» угодил в шлем голкиперу «Пингвинз», после чего шайба срикошетила в ворота. Одним из ассистентов в этом голе выступил Тарасенко.

А затем «Рейнджерс» забили самый красивый гол в этом матче. Филип Хитил с неудобной руки доставил шайбу Кейну, который передачей меж двух оппонентов вывел Панарина на пустой угол – российскому форварду оставалось только переправить шайбу в ворота и отблагодарить партнёра за отличное взаимодействие.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Именно такие голы Артемий и Патрик ставили на поток в ходе своего совместного выступления за «Чикаго». Неудивительно, что обозревающие матчи «ястребов» североамериканские журналисты не могли пройти мимо эффектной комбинации.

«Патрик Кейн наконец соединяется с Артемием Панариным. В этом мире снова всё в порядке», — написал журналист Чарли Румелиотис.

Для Кейна совершённое результативное действие стало 1232-м за карьеру в НХЛ, благодаря чему он вышел на второе место в истории лиги среди американских бомбардиров, сравнявшись с известным защитником Филом Хаусли. Национальный рекорд принадлежит Майку Модано (1374), которого Патрик должен превзойти примерно через два сезона, если не раньше.

Дальнейший ход матча вызывал интерес только у голкипера Шестёркина, отчаянно боровшегося за сохранение второго шат-аута в этом сезоне. Российский вратарь провёл абсолютно блестящую встречу, на старте третьего периода даже совершив сейв скорпиона, не позволив отличиться Микаэлю Гранлунду.

ВИДЕО

В итоге отразивший 34 броска голкипер оформил 10-й «сухарь» за карьеру в НХЛ, став 10-м российским вратарём, достигшим этой отметки в североамериканской лиге. Лидером по данному показателю является Евгений Набоков — 59 сухих матчей. На втором месте Николай Хабибулин — 46. Замыкают тройку Сергей Бобровский и Семён Варламов — у которых по 38 шат-аутов.

Благодаря повторной победе над «Питтсбургом» «Рейнджерс» продолжили преследование «Нью-Джерси Дэвилз» в борьбе за второе место в Столичном дивизионе НХЛ. Теперь эти команды в таблице разделяет всего пять очков, хотя буквально на днях превосходство «дьяволов» над «синерубашечниками» исчислялось 10 баллами. В свою очередь, «Питтсбург» потерпел уже третье поражение подряд и позволил «Флориде Пантерз» сократить отставание всего до одного очка в борьбе за уайлд-кард.