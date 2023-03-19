«Авангард» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 14:00

Сегодня, 19 марта, в Омске пройдёт второй матч серии 1/2 финала Восточной конференции плей-офф КХЛ между «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». Счёт в серии 1-0 в пользу «Авангарда».
Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команды в третий раз подряд встретятся в плей-офф. Всего же между собой в рамках серий матчей на вылет в КХЛ соперники встречались четыре раза. Все серии были в полуфиналах Восточной конференции. Команды поровну поделили победы в сериях. В прошлом сезоне в семи матчах победу одержал «Металлург». В первом матче нынешней серии победу одержали омичи со счётом 2:1 в овертайме.
В сезонной серии клубы встречались четыре раза. Омичи одержали три победы при одном поражении. Следующие матчи будут сыграны 21, 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта.
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