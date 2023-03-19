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Российский голкипер «Рейнджерс» Шестёркин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Российский голкипер «Рейнджерс» Шестёркин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
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Минувшей ночью прошли матчи очередного тура регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Пресс-служба лиги выбрала трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин был признан третьей звездой игрового дня в НХЛ. Россиянин оформил шат-аут в матче с «Питтсбургом», отразив все 33 броска по воротам. Это второй «сухой» матч в текущем сезоне для Шестёркина и 10-й в карьере НХЛ.

Второй звездой дня был признан нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн, оформивший хет-трик в гостевом матче с «Сиэтл Кракен» (6:4).

Первой звездой игрового дня стал нападающий «Каролины» Себастьян Ахо. Финский форвард оформил хет-трик и помог своей команде одолеть «Филадельфию» (5:4 ОТ).

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