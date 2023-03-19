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«Это многое значит для меня». Шестёркин — о «сухом» матче с «Питтсбургом»

«Это многое значит для меня». Шестёркин — о «сухом» матче с «Питтсбургом»
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Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин ответил, что для него значит шат-аут в матче с «Питтсбургом» (6:0). Вратарь отразил все 33 броска по воротам и оформил свой второй «сухарь» в сезоне и 10-й в карьере. Голкипер был признан первой звездой матча. В предыдущий раз Шестёркин оформлял шат-аут 1 ноября в матче с «Филадельфией» (1:0).

«Сегодня мы сыграли замечательно. Конечно, этот шат-аут много значит для меня. Я просто пытался усердно работать. Если ты усердно работаешь, случаются хорошие вещи», — цитирует Шестёркина официальный сайт НХЛ.

Шестёркин стал десятым российским голкипером, оформившим 10 шат-аутов за карьеру в НХЛ. Лидером по данному показателю является Евгений Набоков — 59 «сухих» матчей.

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