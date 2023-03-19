Экс-игрок СКА: «Торпедо» было наказано за атакующий хоккей во втором матче серии

Бывший форвард СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР Василий Каменев считает, что во втором матче серии плей-офф полуфинала Западной конференции КХЛ СКА наказал «Торпедо» за слишком атакующий хоккей и провалы в обороне. Питерский клуб в результативном матче одержал победу со счётом 5:4 и повёл в серии — 2-0.

«Мы ждали такого хоккея. В первом матче, когда СКА выиграл 2:1, команды друг друга прощупывали, а сегодня раскрылись. «Торпедо» играет в свой атакующий хоккей. Армейцы, молодцы, наказывают их за это. Потому что у нижегородцев, конечно, есть «дыры» в обороне. СКА грамотно этим воспользовался и забросил на одну шайбу больше.

У СКА тоже есть проблемы в обороне? Здесь такая игра получилась, что я бы не стал винить вратаря Николаева. Настораживает, что СКА в большинстве пропускает. Возьмите сегодняшний матч — так торпедовцы открыли счёт. Надо внимательнее играть, уже не первый раз они пропускают, имея на игрока больше.

«Торпедо» для СКА — удобный соперник? И порядка, и мастеров больше. Хоккей идёт открытый, моментов много создают обе команды, но СКА чаще реализовывает. И надо отметить вратаря Николаева. Он пропускал нелепые голы в первом матче предыдущей серии — с минским «Динамо», но для него это был дебют в плей-офф. А сейчас Николаев спасает, «тащит», игроки СКА смело идут в атаку, зная, что голкипер выручит», — цитирует Каменева «РБ Спорт».

В прошедшем матче «Торпедо» открыло счёт в меньшинстве, однако затем весь матч догоняло СКА в счёте. Нижегородская команда вновь не реализовала множество моментов и не смогла сравнять счёт в концовке матча. Следующий матч серии пройдёт завтра, 20 марта, в Нижнем Новгороде. Начало встречи — в 19:30 мск.