СКА потерял капитана, тренер «Адмирала» сделал громкое заявление. Итоги дня плей-офф КХЛ

Невские армейцы и «Ак Барс» одержали уже по две победы в своих сериях.

18 марта в плей-офф КХЛ были сыграны вторые матчи в двух сериях на Востоке и Западе. Коротко рассказываем о каждом из них.

«Ак Барс» и «Адмирал» снова провели крайне упорную встречу в Казани, и снова чуть удачливее и сильнее оказались подопечные Зинэтулы Билялетдинова. В первом периоде дальневосточники выстояли под шквалом опасных атак хозяев, а на 15-й минуте Антон Берлёв, который буквально утром покинул список травмированных, наказал за ошибку защитника «Ак Барса» Дмитрия Юдина и открыл счёт.

Во втором периоде казанцы усилили давление и хоть не реализовали большинство, но забили по мотивам розыгрыша лишнего. Дмитрий Воронков за воротами обхитрил переигравшего смену Евгения Лисовца и выложил пас на пятачок, где здорово открылся Илья Сафонов.

В третьем периоде шёл абсолютно равный хоккей, ну а добыть победу «Ак Барсу» вновь удалось в большинстве. Заработал его для команды Никита Лямкин, а реализовал Вадим Шипачёв, здорово сориентировавшийся после неожиданного рикошета и забивший свой первый гол в этом плей-офф. «Адмирал» приложил все усилия, чтобы отыграться, в концовке основного времени «моряки» устроили штурм ворот Тимура Билялова в формате «6 на 4», но Казань выстояла. И повела в серии 2-0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Интересное и громкое заявление на послематчевой пресс-конференции сделал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев. «Я знаю, в чём причина поражения, но я здесь её не буду озвучивать. Во Владивостоке мы это подправим. Когда мы выиграем эту серию, я озвучу причину. Что вы так переживаете?» — сказал журналистам рулевой «моряков».

СКА и «Торпедо» покуражились во втором матче в Санкт-Петербурге. Гости открыли счёт в меньшинстве усилиями Андрея Белевича, но ещё до перерыва хозяева отыгрались и вышли вперёд при полном попустительстве обороны нижегородцев. Две похожие шайбы забросили Василий Глотов и Михаил Воробьёв.

В середине матча гости сравняли счёт, но прошло лишь 47 секунд после гола Артёма Михеева, как Эмиль Галимов вновь вывел СКА вперёд. А вскоре Никита Камалов отметил шайбой рождение ребёнка, увеличив преимущество армейцев. Затем были второй в матче гол Белевича, точный выстрел Гусева и шедевр от Николая Коваленко. Команды ушли на второй перерыв при счёте 5:4, но на этом голевой банкет закончился. В третьем отрезке СКА очень строго и правильно сыграл по счёту и довёл дело до победы, а эффектную точку едва не поставил голкипер Дмитрий Николаев, чей бросок по пустым воротам с другой половины площадки приняла на себя штанга.

5:4 в матче, 2-0 в серии. СКА забрал максимум из домашнего старта противостояния, а омрачать радость армейцам может только травма капитана Дмитрия Яшкина. Русский чех не вышел на третий период, а после матча Роман Ротенберг отказался раскрывать характер повреждения лидера команды.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 19 марта