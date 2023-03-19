«Вашингтон» летом может приобрести форварда для первых двух звеньев

«Вашингтон Кэпиталз» этим летом может приобрести форварда для первых двух звеньев атаки, сообщает портал The Hockey News со ссылкой на генерального менеджера «столичных» Брайана Маклеллана.

Специалист заявил, что приобретение форварда уровня топ-6 может помочь клубу во время быстрой перестройки. Как отмечает The Hockey News, Маклеллан может обменять канадского нападающего Энтони Манта, у которого 26 (10+16) очков в 61 игре.

Из потенциальных новичков «Вашингтона» портал называет Алекса Киллорна из «Тампа-Бэй Лайтнинг», Макса Доми из «Даллас Старз» или Майкла Бантинга из «Торонто Мэйпл Лифс».

Клуб из столицы США набрал 73 очка после 70 матчей и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.