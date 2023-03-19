Тафгай «Уайлд» — о голе Овечкина: он обладает мощным броском в касание. Мы все увидели его

Нападающий и тафгай «Миннесоты Уайлд» Райан Ривз прокомментировал свой гол и шайбу Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз».
«Насколько круто выйти и обменяться голами с таким же великолепным снайпером Овечкиным? Не знаю, обменялись ли мы с ним голами, но это весело. Всегда приятно им забивать. Особенно после того, как они выбили нас в финале.
Конечно, у «Вашингтона» опасное большинство, Ови из левого круга вбрасывания обладает мощным броском в касание. Мы увидели его во втором периоде. Надо держаться подальше от штрафбокса, играть жёстко», — сказал Ривз во втором перерыве встречи.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Отметим, что на данный момент в матче идёт третий период, «Миннесота» уверенно выигрывает со счётом 4:1. Единственный гол в составе «Кэпс» забил Александр Овечкин.
- 19 марта 2023
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