Тафгай «Уайлд» — о голе Овечкина: он обладает мощным броском в касание. Мы все увидели его

Нападающий и тафгай «Миннесоты Уайлд» Райан Ривз прокомментировал свой гол и шайбу Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз».

«Насколько круто выйти и обменяться голами с таким же великолепным снайпером Овечкиным? Не знаю, обменялись ли мы с ним голами, но это весело. Всегда приятно им забивать. Особенно после того, как они выбили нас в финале.

Конечно, у «Вашингтона» опасное большинство, Ови из левого круга вбрасывания обладает мощным броском в касание. Мы увидели его во втором периоде. Надо держаться подальше от штрафбокса, играть жёстко», — сказал Ривз во втором перерыве встречи.

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Отметим, что на данный момент в матче идёт третий период, «Миннесота» уверенно выигрывает со счётом 4:1. Единственный гол в составе «Кэпс» забил Александр Овечкин.