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Кучеров приблизился к Овечкину по количеству сезонов со 100 очками в регулярном чемпионате

Кучеров приблизился к Овечкину по количеству сезонов со 100 очками в регулярном чемпионате
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. Единственную на данный момент шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Кучеров достиг отметки в 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ. На счету россиянина 71 матч, в которых он записал в свой актив 28 голов и 72 результативные передачи при коэффициенте полезности «+3».

Кучерову в третий раз в карьере удалось набрать 100 очков в регулярном чемпионате. Он приблизился к форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (4) по количеству сезонов со 100 очками в регулярном чемпионате.

Лидерами по этому показателю является Коннор Макдэвид и Сидни Кросби (6).

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