Артемий Панарин признан третьей звездой матча с «Нэшвиллом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча проходила в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась со счётом 7:0 в пользу хозяев.
После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов встречи. Все трое были выбраны из состава победителей. Первой звездой стал американский защитник К'Андре Миллер, отметившийся двумя заброшенными шайбами и результативной передачей.
Второй звездой признан словацкий голкипер Ярослав Галак, записавший в свой актив результативную передачу и совершивший 22 спасения. Третья звезда — российский нападающий Артемий Панарин, отличившийся заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.
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