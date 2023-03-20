Просто звери! Панарин и «Рейнджерс» уничтожили второго соперника подряд, обрушив рекорды

17 марта 2023 года. 50-я минута матча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз». Американский форвард гостей Джейк Гюнцель получает передачу от Сидни Кросби и прошивает Игоря Шестёркина, сравнивая счёт. Вряд ли в этот момент кто-либо даже из самых преданных болельщиков «синерубашечников» мог подозревать, что гол Гюнцеля запускает отсчёт отрезку, аналогов которому в североамериканской лиге не было долгие годы.

В концовке третьего периода той встречи нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер оформил дубль, превратив 2:2 в 4:2 в пользу команды Жерара Галлана. Спустя двое суток «Парни с Бродвея» учинили «Питтсбургу» форменный разгром — 6:0, а сегодня под их невероятно горячую руку угодил «Нэшвилл Предаторз», приехавший в Нью-Йорк после двух поражений подряд.

Уже на третьей минуте первого периода хозяева открыли счёт усилиями Филипа Хитила, который сумел прервать 18-матчевую серию без заброшенных шайб. Не прошло и пяти минут с момента гола чешского нападающего, как своё слово сказала связка Артемия Панарина и Мики Зибанеджада. Российский форвард нашёл шведского нападающего в убойной позиции перед воротами Кевина Ланкинена, и Мика не промахнулся, отличившись в третьем матче подряд.

Спустя одну минуту отметилось уже четвёртое звено «Рейнджерс» — цели достиг бросок Тайлера Мотта. А ещё через минуту свой первый гол в матче забил защитник хозяев К’Андре Миллер, одним из ассистентов снова выступил Панарин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Тренерскому штабу «Нэшвилла» пришлось реагировать на ситуацию и лишать выходного дня основного голкипера Юусе Сароса. Его соотечественник Ланкинен справился только с одним броском из пяти, завершив матч с катастрофическим процентом отражённых бросков — 20,0. Но и сам Сарос пробыл «сухим» меньше минуты.

Мало того, что 27-летний вратарь появился на льду в тот момент, когда «Рейнджерс» находились на сумасшедшей атакующей волне, так «хищники» ещё и получили удаление за нарушение численного состава. Не успевший толком размяться Сарос капитулировал после первого же броска по воротам – отличился набравший третье очко в матче Панарин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Рейнджерс» установили клубный рекорд по минимальному количеству времени, затраченному на пять заброшенных шайб с начала игры. Сегодня «синерубашечники» уложились в 10 минут и 1 секунду с момента стартового вбрасывания, что отныне является их новым клубным достижением.

В свою очередь, 31-летний Панарин стал вторым россиянином, набравшим 80 очков в этом сезоне НХЛ, в его активе 23 гола и 57 передач. Ранее это удалось сделать нападающему «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову, на счету которого уже 100 (28+72) очков.

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Также Артемий провёл 11-й период период за карьеру в «Рейнджерс» с 3+ очками. Клубный рекорд в этой номинации принадлежит Роду Жильберу (13), второе место делят Брайан Лич и Стив Викерс (по 12).

5:0 к середине стартовой трети были ещё не окончательным приговором для «Предаторз». Точку в кошмарном для гостей первом периоде поставил защитник Миллер. Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» отметился дублем и дважды отдал результативные передачи в первом периоде.

Таким образом, американец стал первым защитником в истории клуба, набравшим четыре очка за один период. Заодно «Рейнджерс» повторили клубный рекорд по количеству голов в первом периоде. Последний раз команда забивала шесть голов за период в матче с «Лос-Анджелес Кингс» в декабре 1999 года.

Если бы дело происходило в кёрлинге, то после такого первого периода «хищники» могли бы досрочно завершить матч и смело отправляться готовиться к следующей игре. Но в хоккее необходимо доигрывать встречу до финальной сирены, чем командам и пришлось заниматься в оставшиеся 40 минут. В середине второго периода седьмую шайбу хозяев записал на свой счёт Крайдер, пробивший Сароса с пятака, после чего полевые игроки «Рейнджерс» окончательно утратили интерес к происходящему.

Как и сутками ранее, главной интригой второй половины матча являлся поиск ответа на вопрос – сумеет ли оформить шат-аут голкипер «синерубашечников». Вся разница заключалась лишь в том, что в матче с «Нэшвиллом» ворота «Рейнджерс» защищал Ярослав Галак, а не Игорь Шестёркин. Для 37-летнего словацкого ветерана ответ на этот вопрос наверняка был очень принципиален, ведь в последний раз «на ноль» Галак играл ещё в марте 2021 года, когда, будучи вратарём «Бостона», не пропустил ни одной шайбы от нападения как раз таки «Рейнджерс». И в третьем периоде Ярослав также, как и накануне Игорь, сумел оставить ворота в неприкосновенности.

«Рейнджерс» продлили победную серию до пяти матчей, но куда больший интерес вызывает другая серия команды Галлана. За последние 130 минут игрового времени «синерубашечники» забросили 15 шайб кряду. Абсолютно феноменальное достижение американской команды, выигравшей два матча на выходных с общим счётом 13:0. «Рейнджерс» поймали сумасшедший кураж и в отличной форме подошли к двум следующим матчам в регулярке НХЛ – с лидером Столичного дивизиона «Каролиной Харрикейнз».