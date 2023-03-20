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Сафин оценил возможный приход Разина или Тамбиева на пост главного тренера «Салавата»

Сафин оценил возможный приход Разина или Тамбиева на пост главного тренера «Салавата»
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Экс главный тренер «Салавата Юлаева» Венер Сафин оценил возможное назначение Андрея Разина или Леонида Тамбиева на пост главного тренера «Салавата Юлаева».

«Совершенно не факт, что станет лучше, если в «Салават Юлаев» придёт Разин или Тамбиев. Не могу сказать ничего плохого про них, это хорошие, качественные тренеры, но, не в обиду «Северстали» и «Адмиралу», одно дело работать со средними командами, и совсем другое – в амбициозном топ-клубе, который стремится к самым высоким местам. Причём речь больше об игроках, с которыми придётся работать.

Давайте называть вещи своими именами, у той же владивостокской команды состав уровня ВХЛ, а таких хоккеистов и «построить» легче, и загнать в рамки. Но подойдут ли такие методы в команде, где собраны хоккеисты с именами, с высокими зарплатами? Это большой вопрос», — цитирует Сафина Betonmobile.ru.

Напомним, после вылета «Северстали» от ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина (3-4) Андрей Разин ушёл с поста главного тренера череповецкого клуба. Леонид Тамбиев продолжает работу в «Адмирале».

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