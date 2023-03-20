Сафин оценил возможный приход Разина или Тамбиева на пост главного тренера «Салавата»

Экс главный тренер «Салавата Юлаева» Венер Сафин оценил возможное назначение Андрея Разина или Леонида Тамбиева на пост главного тренера «Салавата Юлаева».

«Совершенно не факт, что станет лучше, если в «Салават Юлаев» придёт Разин или Тамбиев. Не могу сказать ничего плохого про них, это хорошие, качественные тренеры, но, не в обиду «Северстали» и «Адмиралу», одно дело работать со средними командами, и совсем другое – в амбициозном топ-клубе, который стремится к самым высоким местам. Причём речь больше об игроках, с которыми придётся работать.

Давайте называть вещи своими именами, у той же владивостокской команды состав уровня ВХЛ, а таких хоккеистов и «построить» легче, и загнать в рамки. Но подойдут ли такие методы в команде, где собраны хоккеисты с именами, с высокими зарплатами? Это большой вопрос», — цитирует Сафина Betonmobile.ru.

Напомним, после вылета «Северстали» от ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина (3-4) Андрей Разин ушёл с поста главного тренера череповецкого клуба. Леонид Тамбиев продолжает работу в «Адмирале».