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Экс главный тренер «Салавата»: у уфимских болельщиков остался большой осадок от сезона

Экс главный тренер «Салавата»: у уфимских болельщиков остался большой осадок от сезона
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Экс главный тренер «Салавата Юлаева» Венер Сафин оценил решение руководства уфимской команды оставить Виктора Козлова главным тренером на следующий сезон.

«С одной стороны, понятно, что задача на сезон не выполнена, и хоть официально никаких конкретных задач от руководства не было, вылет из плей-офф в первом же раунде – не самый приятный момент. Но регулярку команда провела более-менее неплохо, стала второй в сильной Восточной конференции. И, может быть, то, что Виктору Козлову дали новый шанс, — к лучшему. Какой-то опыт за нынешний сезон он наработал, знает уфимскую молодёжь и, надеюсь, в следующем сезоне сможет достичь большего.

Возможно, с точки зрения отсутствия шараханий из стороны в сторону это верный шаг, всё же новый тренер каждый сезон – тоже не лучший вариант. С другой же стороны, есть определённый менталитет – если топ-клуб не прошёл первый раунд плей-офф, в нём происходит тренерская отставка. Испытал это на собственной шкуре, когда был в штабе Сергея Михалёва в «Салавате». Мы тогда стали первыми в регулярке, но сразу же вылетели от «Авангарда». Так вот, нас тогда отправили в отставку ещё в тот момент, когда команда добиралась из Омска домой, прямо в самолёте.

Скажу так: не имею ничего против Козлова. Это замечательный человек, хоккеист, да и тренерские навыки у него уже видны – он сколотил вполне симпатичный коллектив. Но у меня остался большой осадок от результата этого сезона. И не только у меня, но и у всех болельщиков команды, а в Уфе, как вы знаете, они очень своеобразные и требовательные», — цитирует Сафина Betonmobile.ru.

Напомним, уфимский клуб по итогам регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ занял второе место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Салават Юлаев» уступил в шестиматчевой серии «Адмиралу» (2-4).

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