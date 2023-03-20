Экс главный тренер «Салавата»: у уфимских болельщиков остался большой осадок от сезона

Экс главный тренер «Салавата Юлаева» Венер Сафин оценил решение руководства уфимской команды оставить Виктора Козлова главным тренером на следующий сезон.
«С одной стороны, понятно, что задача на сезон не выполнена, и хоть официально никаких конкретных задач от руководства не было, вылет из плей-офф в первом же раунде – не самый приятный момент. Но регулярку команда провела более-менее неплохо, стала второй в сильной Восточной конференции. И, может быть, то, что Виктору Козлову дали новый шанс, — к лучшему. Какой-то опыт за нынешний сезон он наработал, знает уфимскую молодёжь и, надеюсь, в следующем сезоне сможет достичь большего.
Возможно, с точки зрения отсутствия шараханий из стороны в сторону это верный шаг, всё же новый тренер каждый сезон – тоже не лучший вариант. С другой же стороны, есть определённый менталитет – если топ-клуб не прошёл первый раунд плей-офф, в нём происходит тренерская отставка. Испытал это на собственной шкуре, когда был в штабе Сергея Михалёва в «Салавате». Мы тогда стали первыми в регулярке, но сразу же вылетели от «Авангарда». Так вот, нас тогда отправили в отставку ещё в тот момент, когда команда добиралась из Омска домой, прямо в самолёте.
Скажу так: не имею ничего против Козлова. Это замечательный человек, хоккеист, да и тренерские навыки у него уже видны – он сколотил вполне симпатичный коллектив. Но у меня остался большой осадок от результата этого сезона. И не только у меня, но и у всех болельщиков команды, а в Уфе, как вы знаете, они очень своеобразные и требовательные», — цитирует Сафина Betonmobile.ru.
Напомним, уфимский клуб по итогам регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ занял второе место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Салават Юлаев» уступил в шестиматчевой серии «Адмиралу» (2-4).
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