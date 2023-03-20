Кожевников: российский футбол смотрят только в Монголии, хоккей популярнее

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал про популярность хоккея и футбола в России.

«Кто у нас смотрит российский футбол? Кто покупает [атрибутику]? Я не знаю, кто его смотрит, может быть, в Монголии? Да, красивый вид спорта, но наш футбол не любят. Если по-честному. За пределами России наш хоккей смотрят больше, чем футбол. Хоккей популярнее футбола? Естественно, хоккей популярнее, конечно!» — сказал Кожевников Legalbet.

Напомним, суммарная посещаемость матчей первого раунда плей-офф КХЛ в текущем сезоне составила 367 669 зрителей и стала рекордной. Однако средняя посещаемость регулярки КХЛ – 2022/2023 стала худшей за 14 лет без учёта ковидных сезонов.

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