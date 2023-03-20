«Видите, случай такой…» Билялетдинов прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Адмирала»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итог встречи с «Адмиралом» (0:1 ОТ).
«Непростая игра — и для нас, и для соперника. Видите, случай такой… Один бросок решил весь исход матча.
Можно ли назвать игру дуэлью вратарей? Соглашусь, что вратари играли очень здорово сегодня, здорово играли. И Тимур (Билялов, вратарь «Ак Барса». — Прим. «Чемпионата»), и у соперника вратарь играл очень здорово, поэтому я соглашусь.
Сегодняшнее большинство? Да, конечно, мы не использовали свой шанс, так скажем. Соперник играл хорошо, достаточно хорошо оборонялся и не дал нам этой возможности.
В третьем периоде не хватило сил? Почему не хватило. Мы в овертайме-то неплохо играли, по-моему. У нас было достаточно хороших моментов. Нельзя сбрасывать со счетов, что соперник играл неплохо», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 20 марта 2023
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