«Адмирал» вырвал победу у «Ак Барса» в овертайме и сократил отставание в серии — 1-2

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился третий матч в розыгрыше Кубка Гагарина. «Адмирал» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Победу в дополнительное время со счётом 1:0 одержали хозяева. Счёт в серии – 2:1 в пользу казанцев.

В основное время команды обошлись без заброшенных шайб. Гости перебросали хозяев со счётом 35-33 за три периода.

В дополнительное время победу хозяевам принёс защитник Евгений Лисовец.

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Напомним, в первом матче серии победу одержал «Ак Барс» со счётом 3:2, во второй встрече также были сильнее казанцы — 2:1.

Следующая игра пройдёт послезавтра, 22 марта, во Владивостоке и начнётся в 12:30 мск. Завершающие матчи в серии состоятся 24 и, если потребуется, 26 и 28 марта.