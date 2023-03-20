Президент «Динамо»: команда выполнила задачи, которые были поставлены в начале сезона

Президент-председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин прокомментировал итоги сезона.

«Сегодня был проведён совет директоров, где были заслушаны в первую очередь главный тренер и генеральный менеджер. Были послушаны мнения, также поделились своими мнениями и впечатлениями. Поэтому задача, которая ставилась перед командой в начале сезона, – омоложение состава и попадание в плей-офф – она была в целом выполнена.

Сегодня был высказан целый ряд замечаний по ряду позиций, но в целом коллектив работоспособен. Он трудится и работает. Один из моментов, который нас радует и за который мы благодарны нашим болельщикам, это за то, что последние девять матчей были сыграны при полном стадионе.

Как говорит наш генеральный директор, лёд скользкий. Спорт есть спорт, и всякое бывает. Наверное, не всем мы довольны. Есть критические замечания, о которых сегодня было сказано на совете директоров. И я думаю, что руководством клуба будет подготовлен план устранения недостатков, и будем готовиться к следующему сезону», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.