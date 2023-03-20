Гендиректор московского «Динамо»: будем ставить перед собой совершенно другие задачи

Генеральный директор московского «Динамо» Анатолий Харчук прокомментировал итоги сезона.

«Виктор Геннадьевич Воронин очень чётко охарактеризовал наши настроения. Разумеется, что в спорте во время занятий всегда приходят совершенное другие пожелания, другие цели и другие стремления. Поэтому в спорте не принято довольствоваться какими-то промежуточными результатами.

Сегодня был очень серьёзный разговор на совете директоров. Детальный анализ всей ситуации. Довольно жёстко было высказано в адрес тренерского состава и администрации клуба. Мне чуть-чуть легче, потому что я работаю в клубе не весь сезон, поэтому могу принимать на себя только часть критики за мой отрезок сезона.

Но, к сожалению, это был самый важный период в нашем турнире. В плей-офф выступили неудачно. Будем работать в дальнейшем над тем, чтобы кардинальным образом поменять ситуацию. Будем ставить перед собой совершенно другие задачи.

Потому что после завершения сезона я заявил вашим коллегам, что задача решена, и потом принял на себя столько критики, что «Динамо» ставит перед собой не те задачи. Это абсолютно верно», — передаёт слова Харчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.