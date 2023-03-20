СКА забил гол «Торпедо», играя в меньшинстве. На счету Хайруллина потрясающая передача

В эти минуты на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде проходит третий матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимает санкт-петербургский СКА. После второго периода счёт 3:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 29-й минуте защитник СКА Андрей Педан получил двухминутное удаление за удар соперника клюшкой. На исходе меньшинства хоккеисты санкт-петербургской команды вывели шайбу в среднюю зону. Марат Хайруллин от правого борта отдал потрясающую передачу с разворота на ход защитнику Александру Никишину. Хоккеист убежал «один в ноль» и нанёс точный бросок — 3:0.

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