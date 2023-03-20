Коньков: «Торпедо» в серии со СКА нужно наладить игру в обороне, многовато пропускают

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков назвал факторы, которые необходимо поправить «Торпедо» в серии со СКА.
«Все команды, игравшие у себя дома, повели со счётом 2-0. Соответственно, перед их соперниками стоит вопрос: что делать и как побеждать? Я думаю, что Игорь Ларионов обязательно посмотрит, в каких моментах его команда допустила ошибки и что ей нужно поправить. Торпедовцы многовато пропускают сейчас.
В первую очередь им нужно наладить игру в обороне. Потенциал у «Торпедо» хороший, ребята здорово проявляют себя. Им нужно подчистить небольшие детали и нюансы, которые приводили к пропущенным шайбам», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».
Напомним, сегодня, 20 марта, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» «Торпедо» примет СКА в третьем матче серии 1/2 финала Западной конференции плей-офф КХЛ.
- 20 марта 2023
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