Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коньков: «Торпедо» в серии со СКА нужно наладить игру в обороне, многовато пропускают

Коньков: «Торпедо» в серии со СКА нужно наладить игру в обороне, многовато пропускают
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков назвал факторы, которые необходимо поправить «Торпедо» в серии со СКА.

«Все команды, игравшие у себя дома, повели со счётом 2-0. Соответственно, перед их соперниками стоит вопрос: что делать и как побеждать? Я думаю, что Игорь Ларионов обязательно посмотрит, в каких моментах его команда допустила ошибки и что ей нужно поправить. Торпедовцы многовато пропускают сейчас.

В первую очередь им нужно наладить игру в обороне. Потенциал у «Торпедо» хороший, ребята здорово проявляют себя. Им нужно подчистить небольшие детали и нюансы, которые приводили к пропущенным шайбам», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 20 марта, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» «Торпедо» примет СКА в третьем матче серии 1/2 финала Западной конференции плей-офф КХЛ.

Новость по теме
«Они не проиграли вообще». Губернатор Нижегородской области — о серии СКА — «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023