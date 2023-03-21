20 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Детройт»
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе победителей отличились Мэттью Ткачук, Картер Вераге (дважды), Густав Форслинг и Эрик Стаал. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 20 сейвов.
За «Детройт» отличились Пиус Зутер и Дилан Ларкин.
Таким образом, «Детройт» потерпел четвёртое поражение за последние пять матчей. «Флорида», в свою очередь, продлила победную серию до трёх игр.
В следующем матче «Детройт» встретится с «Сент-Луис Блюз», а «Флорида» проведёт матч с «Филадельфией Флайерз». Оба матча пройдут 22 марта.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2023, вторник. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Беннетт) – 07:28 (5x5) 0:2 Вераге (Ткачук, Беннетт) – 12:28 (5x5) 1:2 Зутер (Перрон, Уолман) – 14:37 (5x5) 1:3 Форслинг (Райнхарт, Барков) – 31:33 (5x5) 2:3 Ларкин (Рэймонд, Копп) – 47:53 (5x5) 2:4 Стаал (Дюклер) – 56:08 (5x5) 2:5 Вераге (Луостаринен, Ткачук) – 58:37 (5x4)
Комментарии
- 21 марта 2023
-
04:42
-
04:34
- 20 марта 2023
-
23:54
-
23:26
-
23:19
-
23:16
-
23:10
-
23:04
-
23:00
-
23:00
-
22:38
-
22:33
-
22:28
-
22:09
-
21:53
-
21:42
-
21:19
-
20:55
-
20:27
-
20:07
-
19:40
-
19:10
-
19:01
-
18:53
-
18:47
-
18:39
-
18:34
-
18:31
-
18:18
-
18:14
-
18:07
-
18:03
-
17:57
-
17:39
-
17:23
Партнерский контент