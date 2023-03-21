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20 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Детройт»

20 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Детройт»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Мэттью Ткачук, Картер Вераге (дважды), Густав Форслинг и Эрик Стаал. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 20 сейвов.

За «Детройт» отличились Пиус Зутер и Дилан Ларкин.

Таким образом, «Детройт» потерпел четвёртое поражение за последние пять матчей. «Флорида», в свою очередь, продлила победную серию до трёх игр.

В следующем матче «Детройт» встретится с «Сент-Луис Блюз», а «Флорида» проведёт матч с «Филадельфией Флайерз». Оба матча пройдут 22 марта.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2023, вторник. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Беннетт) – 07:28 (5x5)   0:2 Вераге (Ткачук, Беннетт) – 12:28 (5x5)   1:2 Зутер (Перрон, Уолман) – 14:37 (5x5)   1:3 Форслинг (Райнхарт, Барков) – 31:33 (5x5)   2:3 Ларкин (Рэймонд, Копп) – 47:53 (5x5)   2:4 Стаал (Дюклер) – 56:08 (5x5)   2:5 Вераге (Луостаринен, Ткачук) – 58:37 (5x4)
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