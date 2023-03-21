20 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Детройт»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Мэттью Ткачук, Картер Вераге (дважды), Густав Форслинг и Эрик Стаал. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 20 сейвов.

За «Детройт» отличились Пиус Зутер и Дилан Ларкин.

Таким образом, «Детройт» потерпел четвёртое поражение за последние пять матчей. «Флорида», в свою очередь, продлила победную серию до трёх игр.

В следующем матче «Детройт» встретится с «Сент-Луис Блюз», а «Флорида» проведёт матч с «Филадельфией Флайерз». Оба матча пройдут 22 марта.