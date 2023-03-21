Вудкрофт: любой тренер ставит задачу — победа в Кубке. Сезон идёт, а я сижу перед вами

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги сезона.
«Смотрю на результаты, которые были достигнуты, и развитие игроков. Любой тренер для себя ставит самые высокие задачи — то есть победа в Кубке. Сезон идёт, а я и сижу перед вами — значит, цель не достигнута. Второе — развитие. В этом сезоне девять новых игроков начали играть за «Динамо». Это много, в целом за последние три-четыре сезона у нас дебютировали 27 хоккеистов. Много игроков приходят к нам для развития. Тренерский штаб за три года тоже менялся. Специалисты тоже получали опыт, это также было нашим планом. Развитием я доволен.
Что же пошло не так? Мы начали с того, что создавали новую команду. Нельзя просто так собрать команду и сказать им: «Играйте». Все они люди, команда должна найти свою идентичность. Пока идёт её поиск, происходят взлёты и падения. Это норма. В нашем ростере на некоторых позициях нам не хватало игроков, например, вбрасывания, где мы проиграли много точек.
Из-за того, что не хватало игроков в конкретном амплуа, приходилось двигать игроков между позициями. Добавлю, что у нас был новый тренерский штаб», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
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