В минском «Динамо» прокомментировали слухи о назначении Разина на пост главного тренера
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Исполняющий обязанности генерального директора минского «Динамо» Артём Каркоцкий прокомментировал слухи о возможном назначении Андрея Разина главным тренером команды. Сейчас белорусский клуб возглавляет канадский специалист Крэйг Вудкрофт.
«Про Разина в Минске сказать ничего не могу. У нас действующий контракт с Вудкрофтом. Переговоры с другими тренерами не велись и не ведутся», — передаёт слова Каркоцкого корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
Напомним, на пресс-конференции, посвящённой закрытию сезона, Разин заявил, что не будет продлевать контракт с «Северсталью». Причиной наставник назвал тот факт, что «исчерпал себя» в череповецкой команде.
Минчане вылетели в первом раунде, проиграв серию СКА.
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