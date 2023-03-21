В минском «Динамо» прокомментировали слухи о назначении Разина на пост главного тренера

Исполняющий обязанности генерального директора минского «Динамо» Артём Каркоцкий прокомментировал слухи о возможном назначении Андрея Разина главным тренером команды. Сейчас белорусский клуб возглавляет канадский специалист Крэйг Вудкрофт.

«Про Разина в Минске сказать ничего не могу. У нас действующий контракт с Вудкрофтом. Переговоры с другими тренерами не велись и не ведутся», — передаёт слова Каркоцкого корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Напомним, на пресс-конференции, посвящённой закрытию сезона, Разин заявил, что не будет продлевать контракт с «Северсталью». Причиной наставник назвал тот факт, что «исчерпал себя» в череповецкой команде.

Минчане вылетели в первом раунде, проиграв серию СКА.