Только Гретцки и Лемье провели больше матчей с 2+ пасами за первые 8 сезонов, чем Макдэвид

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс». Капитан «нефтяников» провёл 152-ю встречу в НХЛ с 2+ ассистами.
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Макдэвид вышел на третье место в истории НХЛ по количеству матчей, в которых отдаёт не менее двух результативных передач, за первые восемь сезонов в лиге. По этому показателю канадский форвард сравнялся с легендарным нападающим Петером Штястны (152 матча с 1980 по 1988 год). Больше только у Марио Лемье (171 с 1984 по 1992 год) и Уэйна Гретцки (292 с 1979 по 1987 год).
Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева одержали победу со счётом 5:4 после овертайма.
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