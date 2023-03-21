Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коннор Макдэвид вышел на 32-е место в истории НХЛ по количеству очков в одном сезоне

Коннор Макдэвид вышел на 32-е место в истории НХЛ по количеству очков в одном сезоне
Комментарии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс». Капитан «нефтяников» набрал 135-е и 136-е баллы в нынешнем сезоне.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Макдэвид вышел на 32-е место в истории НХЛ по количеству очков в одном сезоне. На счету нападающего «Эдмонтона» в нынешнем регулярном чемпионате теперь 58 голов и 78 результативных передач в 71 встрече.

Лидером по количеству очков в одном сезоне является Уэйн Гретцки. В его активе сразу четыре рекордных сезона: с 215, 212, 208 и 205 очками соответственно.

Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева одержали победу со счётом 5:4 после овертайма.

Овечкин выше Гретцки, Макдэвид — 56-й. Новый рейтинг снайперов НХЛ сильно удивил Овечкин выше Гретцки, Макдэвид — 56-й. Новый рейтинг снайперов НХЛ сильно удивил
Новость по теме
Два очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Сан-Хосе». У Барабанова — гол+пас
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023