Коннор Макдэвид вышел на 32-е место в истории НХЛ по количеству очков в одном сезоне

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс». Капитан «нефтяников» набрал 135-е и 136-е баллы в нынешнем сезоне.
Как отмечает пресс-служба НХЛ, Макдэвид вышел на 32-е место в истории НХЛ по количеству очков в одном сезоне. На счету нападающего «Эдмонтона» в нынешнем регулярном чемпионате теперь 58 голов и 78 результативных передач в 71 встрече.
Лидером по количеству очков в одном сезоне является Уэйн Гретцки. В его активе сразу четыре рекордных сезона: с 215, 212, 208 и 205 очками соответственно.
Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева одержали победу со счётом 5:4 после овертайма.
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