Вайсфельд: думал, что «Адмирал» после «Салавата» будет как сдутый шарик, а они бегают

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд рассказал об игре «Адмирала» в серии с «Ак Барсом». Напомним, дальневосточники после трёх сыгранных матчей уступают 1-2.
«Сможет ли «Адмирал» терпеть всю серию с «Ак Барсом»? Знаете, «Адмирал» весь сезон так играет, разве это что-то новое? Они Уфу, например, прошли за счёт такого хоккея. Это не критика, а просто данность.
Откуда у них столько сил? Это всё в голове, больше ментальная подготовка. Тамбиев же сказал, что тема перелётов у них закрыта, её обсуждать нельзя. «Адмирал» очень чётко и скрупулёзно выполняет установку тренера, она не такая сложная. Тамбиев научил их играть терпеливо.
«Ак Барс» – фаворит этой серии. Это понятно. Другой вопрос, что даже если у них будут моменты, то может выручить Серебряков. В принципе, именно так и получилось в третьем матче.
Можно ли назвать игру Серебрякова аномальной? Он играет очень хорошо, но ему помогают в обороне, у них высокая организации игры в защите. Если бы он играл в команде, где атакующий хоккей, не уверен, что у него были бы такие результаты.
Как дальше будет развиваться эта серия? Четвёртый матч будет очень важен для обеих команд. Если серия уйдёт в шесть матчей и затянется, то, кто бы её ни выиграл, он будет как сдутый воздушный шарик в финале конференции. С другой стороны, я то же самое думал об «Адмирале» после серии с Уфой, а они бегают свежие и бьются на равных», — цитирует Вайсфельда «БИЗНЕС Online».
Следующий матч в серии розыгрыша Кубка Гагарина состоится завтра, 22 марта во Владивостоке, и начнётся в 16:30 мск.
- 21 марта 2023
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