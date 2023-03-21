Кравец: «Металлург» — не команда с завода. Не всегда можно переиграть такого соперника

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над «Металлургом» (3:2 ОТ) рассказал о действиях тренерского штаба, когда омичи уступают в счёте, и оценил качество игры магнитогорского клуба.
«После того как мы стали побеждать, стали играть командой, я убил в себе чувство переживания, когда мы уступаем в счёте. Нельзя паниковать, надо продолжать работать и поддерживать ребят, чтобы они горели. Что они сегодня и сделали.
Позволяли сопернику себя переигрывать в некоторых моментах матча? «Металлург» — это не команда с завода. Серьёзный клуб, где прекрасные игроки, четыре прекрасных звена. Не всегда можно переиграть соперника по скорости, иногда нужно действовать грамотно в обороне, плотнее. Не сказал бы, что отдача периметра – это часть тактики. Мы всегда просим ребят, чтобы было больше контроля шайбы», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 21 марта 2023
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