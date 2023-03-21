Форвард ЦСКА Брюквин жёстко толкнул защитника «Локомотива» Марченко на борт

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» проходит третий матч розыгрыша Кубка Гагарина. «Локомотив» принимает на своём льду ЦСКА. Идёт третий период, счёт 5:2 в пользу железнодорожников.

В самой концовке второй двадцатиминутки форвард ЦСКА Владимир Брюквин жёстким силовым приёмом толкнул защитника «Локомотива» Алексея Марченко в борт. После эпизода на льду завязалась потасовка.

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Отметим, что в итоге Брюквин получил две минуты штрафа за толчок на борт.

Напомним, московские армейцы лидируют в серии Кубка Гагарина со счётом 2-0. Следующие матчи будут сыграны 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.