Форвард ЦСКА Брюквин жёстко толкнул защитника «Локомотива» Марченко на борт
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» проходит третий матч розыгрыша Кубка Гагарина. «Локомотив» принимает на своём льду ЦСКА. Идёт третий период, счёт 5:2 в пользу железнодорожников.
В самой концовке второй двадцатиминутки форвард ЦСКА Владимир Брюквин жёстким силовым приёмом толкнул защитника «Локомотива» Алексея Марченко в борт. После эпизода на льду завязалась потасовка.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Отметим, что в итоге Брюквин получил две минуты штрафа за толчок на борт.
Напомним, московские армейцы лидируют в серии Кубка Гагарина со счётом 2-0. Следующие матчи будут сыграны 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
21 марта 2023, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
6 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Чехович (Каюмов, Сергеев) – 01:28 (5x4) 1:1 Мамин (Каменев, Слепышев) – 08:12 (5x4) 2:1 Чехович (Марченко, Красковский) – 10:21 (5x5) 3:1 Рафиков (Никулин, Иванов) – 23:37 (5x5) 3:2 Окулов (Плотников) – 25:25 (5x5) 4:2 Чехович (Шалунов, Сергеев) – 37:22 (5x5) 5:2 Елесин (Тесанов) – 38:04 (5x5) 6:2 Красковский (Рафиков, Марченко) – 57:39 (5x4)
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