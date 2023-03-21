Нападающий «Локомотива» Чехович в матче с ЦСКА оформил свой первый хет-трик в плей-офф

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» проходит третий матч розыгрыша Кубка Гагарина. «Локомотив» принимает на своём льду ЦСКА. После второго периода счёт 5:2 в пользу железнодорожников.

Форвард «Локомотива» Иван Чехович оформил свой второй хет-трик в КХЛ и первый – в плей-офф.24-летний нападающий забрасывал на второй, 11-й и 38-й минутах встречи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Как сообщает пресс-служба КХЛ, в истории «Локомотива» это третий хет-трик в розыгрышах Кубка Гагарина и первый с 2011 года. Авторы двух предыдущих — Алексей Яшин (в ворота «Спартака» в плей-офф-2009) и Даниэль Чернквист (в ворота рижского «Динамо» в 2011-м). Все три хет-трика ярославцев в плей-офф были оформлены во вторых раундах.