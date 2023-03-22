Александру Овечкину подарили советскую клюшку с Суперсерии-1974

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Коламбус Блю Джекетс». Во встрече идёт первый период, счёт в матче — 1:0 в пользу хозяев.

Как сообщает журналист Сэмми Сильвер, перед матчем капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин получил подарки. Российскому форварду подарили кристалл «Тиффани» от НХЛ, клюшку сборной СССР с автографами из серии 1974 года между Канадой и советской командой, шайбу, которой Горди Хоу забил первый гол в той серии, и изготовленные на заказ ожерелья.

Напомним, сегодня состоялась торжественная церемония «Вашингтона» в честь выхода Овечкина на второе место по голам в НХЛ. В прошлом матче с «Миннесотой Уайлд» Овечкин сделал дубль и забросил свои 818-ю и 819-ю шайбы в Национальной хоккейной лиге. До рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки по голам в лиге ему осталось 75 шайб.

«Вашингтон» набрал 73 очка после 71 матча и занимает 11-е место в таблице Востока.