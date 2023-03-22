Александру Овечкину подарили советскую клюшку с Суперсерии-1974

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Коламбус Блю Джекетс». Во встрече идёт первый период, счёт в матче — 1:0 в пользу хозяев.
Как сообщает журналист Сэмми Сильвер, перед матчем капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин получил подарки. Российскому форварду подарили кристалл «Тиффани» от НХЛ, клюшку сборной СССР с автографами из серии 1974 года между Канадой и советской командой, шайбу, которой Горди Хоу забил первый гол в той серии, и изготовленные на заказ ожерелья.
Напомним, сегодня состоялась торжественная церемония «Вашингтона» в честь выхода Овечкина на второе место по голам в НХЛ. В прошлом матче с «Миннесотой Уайлд» Овечкин сделал дубль и забросил свои 818-ю и 819-ю шайбы в Национальной хоккейной лиге. До рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки по голам в лиге ему осталось 75 шайб.
«Вашингтон» набрал 73 очка после 71 матча и занимает 11-е место в таблице Востока.
- 22 марта 2023
-
03:09
-
02:56
-
02:40
-
02:09
-
01:52
-
00:45
-
00:43
- 21 марта 2023
-
23:55
-
23:40
-
23:29
-
23:08
-
23:02
-
23:00
-
22:52
-
22:50
-
22:49
-
22:31
-
22:27
-
22:17
-
22:14
-
22:12
-
21:56
-
21:48
-
21:32
-
21:23
-
21:12
-
21:05
-
20:58
-
20:55
-
20:52
-
20:45
-
20:40
-
20:36
-
20:33
-
20:13