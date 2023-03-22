Овечкин забросил 820-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки осталось 74 гола
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В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».
На момент написания новости в матче идёт первый период. Счёт — 2:0 в пользу столичной команды.
На шестой минуте российский нападающий «столичных» Александр Овечкин забросил первую шайбу «Вашингтона» в этом матче. Для 37-летнего форварда это был 820-й гол в Национальной хоккейной лиге. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в лиге Овечкину осталось забросить 74 шайбы.
Этот гол стал для Александра Овечкина 40-м в сезоне. Всего в нынешнем регулярном чемпионате российский нападающий набрал 69 (40+29) очков.
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