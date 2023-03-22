25 сейвов Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» одолеть «Торонто»
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В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:2.
Уже на 12-й минуте счёт в матче открыл Сэм Лафферти. На 21-й минуте сравнял Зак Паризе. Затем забил Хадсон Фэшинг на 34-й минуте. На 38-й минуте отличился Кэл Клаттербак.
На 44-й минуте Митчелл Марнер отыграл ещё одну шайбу для гостей. Спустя минуту Клаттербак оформил дубль. Симон Хольмстрём забил на 51-й минуте. На 54-й минуте забил Ноа Добсон. Андерс Ли установил итоговый счёт на 57-й минуте.
Российский голкипер хозяев Илья Сорокин совершил 25 сейвов. Илья Самсонов отразил 22 броска. Он защищал ворота гостей.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2023, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
7 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Лафферти (Лильегрен, Макманн) – 11:01 (5x5) 1:1 Паризе (Мейфилд, Пажо) – 20:28 (4x4) 2:1 Фэшинг – 33:50 (5x5) 3:1 Клаттербак (Пулок) – 37:26 (5x5) 3:2 Марнер (Мэттьюс, Холл) – 43:29 (5x5) 4:2 Клаттербак – 44:13 (5x5) 5:2 Хольмстрём (Ли) – 50:00 (5x5) 6:2 Добсон (Пажо) – 53:56 (en) 7:2 Ли (Добсон, Клаттербак) – 56:46 (5x5)
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