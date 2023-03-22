Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

25 сейвов Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» одолеть «Торонто»

25 сейвов Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» одолеть «Торонто»
Комментарии

В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:2.

Уже на 12-й минуте счёт в матче открыл Сэм Лафферти. На 21-й минуте сравнял Зак Паризе. Затем забил Хадсон Фэшинг на 34-й минуте. На 38-й минуте отличился Кэл Клаттербак.

На 44-й минуте Митчелл Марнер отыграл ещё одну шайбу для гостей. Спустя минуту Клаттербак оформил дубль. Симон Хольмстрём забил на 51-й минуте. На 54-й минуте забил Ноа Добсон. Андерс Ли установил итоговый счёт на 57-й минуте.

Российский голкипер хозяев Илья Сорокин совершил 25 сейвов. Илья Самсонов отразил 22 броска. Он защищал ворота гостей.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2023, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
7 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Лафферти (Лильегрен, Макманн) – 11:01 (5x5)   1:1 Паризе (Мейфилд, Пажо) – 20:28 (4x4)   2:1 Фэшинг – 33:50 (5x5)   3:1 Клаттербак (Пулок) – 37:26 (5x5)   3:2 Марнер (Мэттьюс, Холл) – 43:29 (5x5)   4:2 Клаттербак – 44:13 (5x5)   5:2 Хольмстрём (Ли) – 50:00 (5x5)   6:2 Добсон (Пажо) – 53:56 (en)   7:2 Ли (Добсон, Клаттербак) – 56:46 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023