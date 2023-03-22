Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Семья Овечкина посетила торжественную церемонию перед матчем с «Коламбусом»

Семья Овечкина посетила торжественную церемонию перед матчем с «Коламбусом»
Комментарии

Этой ночью перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» прошла церемония чествования рекордов капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Мероприятие посетила семья хоккеиста.

На представленной ниже фотографии вы можете увидеть следующих людей. Слева от всех стоит легендарный хоккеист Марк Хоу, сын Горди Хоу, которого и обошёл Овечкин, став вторым в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Далее идёт владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис. Рядом с Овечкиным стоит его брат Михаил. По центру стоит мать россиянина Татьяна Овечкина. Она смотрит вверх, вспоминая своего мужа Михаила, отца Александра, который скончался в феврале этого года. Далее идёт жена Анастасия с сыновьями Ильёй и Сережёй, а справа от них стоит заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

Фото с церемония чествования Александра Овечкина

Фото с церемония чествования Александра Овечкина

Фото: Официальный сайт «Вашингтон Кэпиталз»

На церемонии чествовали юбилейный 800-й гол легендарного хоккеиста, а также достижение им второй строчки в списке рекордсменов по количеству шайб в истории НХЛ.

Новость по теме
Овечкин обогнал Гретцки по количеству сезонов с 40+ голами и установил новый рекорд НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023