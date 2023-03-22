Семья Овечкина посетила торжественную церемонию перед матчем с «Коламбусом»

Этой ночью перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» прошла церемония чествования рекордов капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Мероприятие посетила семья хоккеиста.

На представленной ниже фотографии вы можете увидеть следующих людей. Слева от всех стоит легендарный хоккеист Марк Хоу, сын Горди Хоу, которого и обошёл Овечкин, став вторым в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Далее идёт владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис. Рядом с Овечкиным стоит его брат Михаил. По центру стоит мать россиянина Татьяна Овечкина. Она смотрит вверх, вспоминая своего мужа Михаила, отца Александра, который скончался в феврале этого года. Далее идёт жена Анастасия с сыновьями Ильёй и Сережёй, а справа от них стоит заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

Фото с церемония чествования Александра Овечкина Фото: Официальный сайт «Вашингтон Кэпиталз»

На церемонии чествовали юбилейный 800-й гол легендарного хоккеиста, а также достижение им второй строчки в списке рекордсменов по количеству шайб в истории НХЛ.