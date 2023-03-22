Александр Овечкин – вторая звезда матча «Вашингтон» – «Коламбус»

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Счёт — 7:6 в пользу гостей.

Российский нападающий хозяев Александр Овечкин забил один гол и был признан второй звездой матча. Первым был признан игрок гостей Джек Рослович, которому удалось оформить дубль в этом матче. Третье место занял Ник Дженсен, у которого тоже на счету дубль.

37-летний форвард забивает минимум 40 голов в НХЛ уже в 13-м сезоне. Россиянин превзошёл соответствующий рекорд, который ранее делил с Уэйном Гретцки (12 сезонов). Нападающие Марио Лемье и Марсель Дионн забивали не менее 40 голов в НХЛ по 10 сезонов.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате российский нападающий набрал 69 (40+29) очков.