«Кажется, его темп не замедляется». Лавиолетт — о рекордном сезоне Овечкина с 40 голами

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт прокомментировал рекорд капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина, забившего минимум 40 голов в 13-м сезоне НХЛ.

«Он делает это стабильно каждый год с тех пор, как пришёл в НХЛ, и, кажется, он нисколько не замедляется. Он играет быстро, он играет усердно… Понимая, что есть шанс сделать разницу в игре, он действительно хорош в этом. Но его стабильность заключается в том, чтобы забивать много голов из года в год», — цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Россиянин превзошёл соответствующий рекорд, который ранее делил с Уэйном Гретцки (12 сезонов). Нападающие Марио Лемье и Марсель Дионн забивали не менее 40 голов в НХЛ по 10 сезонов. Всего в нынешнем регулярном чемпионате российский нападающий набрал 69 (40+29) очков.