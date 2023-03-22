«У меня был лишь один шанс». Сорокин — о своём фантастическом сейве в матче с «Торонто»
Поделиться
Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин прокомментировал своё невероятное спасение в матче с «Торонто» (7:2). Россиянин в середине первого периода при счёте 1:0 в пользу «Мейпл Лифс» отбил шайбу клюшкой, летевшую в уже пустой гол ворот.
«Перед воротами был трафик, в последний момент я увидел игрока с шайбой, бросающего по воротам. До этого мгновения я видел лишь пас. У меня был только один шанс на спасение, и я сделал движение клюшкой», — цитирует Сорокина NY Post.
По итогам матча Сорокин совершил 25 сейвов, и был признан второй звездой встречи. В текущем сезоне НХЛ 27-летний голкипер одержал 26 побед в 53 матчах с процентом отражённых бросков 92,5%.
Комментарии
- 22 марта 2023
-
10:04
-
09:50
-
09:20
-
09:06
-
08:35
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:36
-
07:29
-
07:07
-
06:57
-
06:41
-
06:31
-
06:29
-
06:17
-
06:01
-
05:56
-
05:51
-
05:44
-
05:44
-
05:39
-
05:00
-
04:56
-
04:55
-
04:51
-
04:48
-
04:43
-
04:20
-
03:09
-
02:56
-
02:40
-
02:09
-
01:52
-
00:45
Партнерский контент