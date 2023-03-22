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«У меня был лишь один шанс». Сорокин — о своём фантастическом сейве в матче с «Торонто»

«У меня был лишь один шанс». Сорокин — о своём фантастическом сейве в матче с «Торонто»
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Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин прокомментировал своё невероятное спасение в матче с «Торонто» (7:2). Россиянин в середине первого периода при счёте 1:0 в пользу «Мейпл Лифс» отбил шайбу клюшкой, летевшую в уже пустой гол ворот.

«Перед воротами был трафик, в последний момент я увидел игрока с шайбой, бросающего по воротам. До этого мгновения я видел лишь пас. У меня был только один шанс на спасение, и я сделал движение клюшкой», — цитирует Сорокина NY Post.

По итогам матча Сорокин совершил 25 сейвов, и был признан второй звездой встречи. В текущем сезоне НХЛ 27-летний голкипер одержал 26 побед в 53 матчах с процентом отражённых бросков 92,5%.

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