Дэйли: посмотрите на энтузиазм фанатов и заполненные трибуны — это заслуга Овечкина
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Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли поделился мнением о влиянии российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на клуб. Специалист поговорил с журналистами во время перерыва встречи регулярного чемпионата между «столичными» и «Коламбус Блю Джекетс», в которой 37-летний форвард забил 820-й гол в карьере.
«Вашингтон» сейчас сильно отличается от той команды, в которой начинал Ови. Просто посмотрите на трибуны, энтузиазм болельщиков и все занятые места — это во многом благодаря ему», — приводит слова Дэйли The Athletic.
Отметим, что у Уэйна Гретцки на счету 894 шайбы. Таким образом, Овечкин отстаёт от великого канадца на 74 гола.
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