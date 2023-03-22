Билялетдинов: да какие у меня рычаги влияния на хоккеистов? Секретов никаких нет

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов похвалил соперника в четвёртой игре серии полуфинала Восточной конференции КХЛ с «Адмиралом» (2:1 ОТ).

«Да какие у меня рычаги [влияния на хоккеистов]? Хоккеисты играют с хорошей отдачей, только спасибо им надо сказать за это. Секретов никаких нет.

«Адмирал» неплохо играет и в атаке, не только в обороне. В обороне – отдача, видно, как они играют и пластаются. Ну и в атаке они играют достаточно интересно, поэтому надо серьёзно готовиться к следующему матчу», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдёт 24 марта в Казани. Начало встречи — в 19:30 мск.