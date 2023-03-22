Маршан второй год лидирует среди тех, против кого меньше всего хотят играть

Ассоциация игроков НХЛ провела опрос среди 626 хоккеистов лиги по различной тематике.

Среди тех, против кого меньше всего хотят играть, но кого хотели бы видеть в своей команде, второй год подряд лидирует форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан. За него проголосовали 36,5% опрошенных игроков.

На второй строчке — нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (15,6%). Третье место у Тома Уилсона (8,1%) из «Вашингтон Кэпиталз». Четвёртый — нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук (6%), на пятом — защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман (3,9%).

Напомним, ранее форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошли в пятёрку лучших распасовщиков, по мнению игроков лиги.