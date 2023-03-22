Глава Шведской федерации хоккея оценил продление отстранения сборных России и Беларуси
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Глава Шведской федерации хоккея Андерс Ларссон прокомментировал продление отстранения сборных России и Беларуси от международных турниров на сезон-2023/2024.
«Это хорошее и важное решение, что Россия и Беларусь не будут допущены к участию в международных турнирах в следующем сезоне. Решение, которое мы в шведском хоккее поддерживаем и считаем абсолютно необходимым в текущей ситуации», — цитирует Ларссона официальный сайт Шведской федерации хоккея.
Напомним, сегодня совет ИИХФ определил, что повторное включение сборных России и Беларуси в соревнования под эгидой федерации небезопасно, и продлил отстранение команд на сезон-2023/2024. Таким образом, сборная России пропустит третий чемпионат мира подряд.
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