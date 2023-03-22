ИИХФ рассмотрит вариант участия сборной России в Олимпиаде-2026 через квалификацию

Президент ИИХФ Люк Тардиф рассказал, когда федерация рассмотрит вопрос возвращения сборных России и Беларуси на международные соревнования, и об отборе команд на Олимпийские игры 2026 года.
«Координационный комитет будет работать над вопросом возвращения России и Беларуси не только на чемпионаты, но и на квалификационный олимпийский турнир, который начнётся летом 2024 года. Комитет должен внести своё предложение весной 2024 года.
Мы поручили координационному совету задание работать в течение года и вернуться с планом возвращения Беларуси и России в наши соревнования, а также выяснить, возможно ли будет, будут ли соблюдены условия для того, чтобы вернуть их в квалификацию Олимпиады-2026. Следующее обсуждение этого вопроса будет на совете в марте-2024.
У нас было много дискуссий с МОК, следим за их заявлениями, но на данный момент они ещё не приняли окончательного решения. Они говорят об условиях возвращения России и Беларуси, но пока полной ясности нет.
Но у нас нет этого времени, чемпионаты уже сейчас, и нам надо знать, как будут проходить турниры в следующем сезоне. В следующем году будет больше времени, потому что в конце 2024 года начнётся квалификация. В марте мы проведём повторную оценку ситуации и поймём, есть ли условия для возвращения Беларуси и России», — цитирует Тардифа сайт ИИХФ.
- 22 марта 2023
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