Борис Михайлов — об отстранении России: IIHF стала ручной. Сделали хуже сами себе

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил продление отстранения сборных России и Беларуси от международных турниров на сезон-2023/2024.

«Я был уверен на 90 процентов, что нас отстранят ещё на сезон. Международная федерация хоккея стала ручной — движутся не по тому пути. Совсем не развивают спорт. Это не самостоятельная организация: делают то, что им сказали другие. Сделали хуже сами себе. Чемпионат мира без России и Беларуси станет гораздо хуже. Турнир сразу же становится менее интересным и зрелищным, если там не играет сборная Россия. Уверен, что многие болельщики будут расстроены нашему отсутствию на ЧМ в Праге», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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