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Билл Дэйли рассказал, повлияет ли продление отстранения России на проведение Кубка мира

Билл Дэйли рассказал, повлияет ли продление отстранения России на проведение Кубка мира
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Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли рассказал, как повлияет продление отстранения сборной России от международных соревнований на проведение Кубка мира.

«Повлияет ли отстранение россиян на организацию Кубка мира? Не прямо, но, возможно, косвенно. Мы продолжим следить за ситуацией в мире, прежде чем принимать дальнейшие решения или что-то объявлять», — приводит слова Дэйли ТАСС.

Напомним, изначально проведение Кубка мира по хоккею было запланировано на февраль 2024 года. Однако из-за сложившейся политической ситуации, при которой сборную России отстранили от международных соревнований, было решено отложить проведение Кубка мира как минимум до 2025 года.

Сегодня, 23 марта, ИИХФ продлила отстранение сборных России и Беларуси на весь сезон-2023/2024.

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