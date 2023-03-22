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Ларионов: закрыться при счёте 3:1? Смысл был, но «Торпедо» всё-таки идёт по другому пути

Ларионов: закрыться при счёте 3:1? Смысл был, но «Торпедо» всё-таки идёт по другому пути
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от СКА (3:5) рассказал о тактике при счёте 3:1 в пользу нижегородцев.

«Не было ли мысли сыграть по счёту при 3:1? Понимаете, закрываться в таких матчах, может быть, был смысл. Но мы всё-таки идём по другому пути, где эта команда получает колоссальный опыт тех поражений, которые мы получили в этой серии. Что бы нам это дало? Мы потеряли Кручинина и Воронина по ходу матча. У нас вся игра заточена на то, чтобы искать счастье у ворот соперника. Такие моменты, когда мы говорим сыграть попроще, у нас ведь молодая защита, которая не знает, что такое простота. Мы старались донести до ребят, что эта игра не отличается от другой игры. «Сушить» и играть от обороны — это не то, что мы хотим на данный момент. Позднее они будут способны делать такие вещи. В любом случае отыграть практически 80 матчей – это большой шаг для парней. И мы не могли просить большего.

Игра в обороне, как говорят, выигрывает чемпионаты, так что мы будем смотреть и анализировать, где мы можем найти баланс опыта и молодости, где можем сыграть консервативно. Но от той игры, которая приносит радость болельщикам по всей стране, мы не уйдём», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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