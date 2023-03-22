Ларионов: болельщики не поняли, если бы «Торпедо» строило «автобус». Хотели сделать чудо

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от СКА (3:5) рассказал о стиле игры нижегородского клуба.

«Когда слишком много информации, то в голове получается винегрет. Нет времени думать – надо играть. У нас нет такого опыта, как у хоккеистов того же СКА. Всё приходит только с опытом. Сваливаться на оборону и настраиваться психологически по-другому, строить «автобус» – нас бы болельщики не поняли. Да, плей-офф такая вещь, где ты хочешь добиться результата. Но такие моменты, в которых ты проигрываешь, они делают сильнее. Чувство неудовлетворённости, расстройства ребята должны запомнить на следующий сезон, чтобы хотеть не повторить этот опыт. Мы хотели сделать чудо, мы к нему шли, но реальность такова, что дошли туда, куда смогли. Пока мы ещё не в том игровом и психологическом состоянии, чтобы двигаться дальше.

0-4 – трудно принять, я знаю это чувство. Но вспомните, сколько было недоверия к нам, нас не ставили в планы на плей-офф. К сожалению, в конце сезона мы играли одним составом, нам не хватало запаса желаемого, но сегодня было заметно, что бензобак пустеет», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.